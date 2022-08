Sampdoria, 5 abbonamenti gratis a persone senza dimora

Cinque persone senza dimora seguite dalla Fondazione Auxilium di Genova potranno seguire le partite della Sampdoria grazie agli abbonamenti omaggio che la società calcistica ha messo loro a disposizione. "La Società ha risposto immediatamente, in tempo per l'inizio del campionato - spiegano i responsabili di Auxilium - e per questo alla U.C. Sampdoria va il nostro grazie per il suo prezioso contributo al nostro impegno quotidiano per la promozione della persona e per una città che include" "Poter andare allo stadio - si legge ancora sul sito di Auxilium - non è solo un semplice momento di svago ma è un'opportunità per rafforzare le relazioni, il senso di inclusione, la fiducia in se stessi. Il calcio esprime così uno dei suoi lati migliori, divenendo un fattore di socialità e aiutando le persone a recuperare senso di appartenenza"