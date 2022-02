Samp, la quota 100 di Quagliarella. Ma la pensione è lontana

di Redazione

Sono pochissimi i giocatori che possono vantare così tanti gol nella stessa squadra. E lui ne ha fatti altri 80 in giro per l'Italia

La quota 100 è stata raggiunta, ma non vale per la pensione. Assolutamente. Fabio Quagliarella ha fatto finire gli aggettivi. E allora avanti con i numeri, che descrivono una storia con pochi eguali. Il club dei centenari (in gol) nella stessa squadra è una faccenda molto esclusiva, un traguardo che tocca a pochi.

Difficile invece contabilizzare quanto le cento prodezze con la maglia della Sampdoria abbiano reso, a tre gestioni diverse della società. Ma è un capitale emorme. E poi l'esempio, la professionalità dell'uomo, capace di superare tutte le difficoltà che gli si sono presentate, dentro e fuori dal campo, in tutta la sua carriera.

Una carriera nella quale ci sono altri 80 gol, che non sono bruscolini. Con 180 centri, è anche nell'elitè dei marcatori all time del campionato. Scavalcato Boniperti (178), e solo quella sarebbe sembrata qualche decennio fa impresa irrealizzabile, nel mirino c'è Gabriel Omar Batistuta. Il sinonimo stesso di bomber, uno dei più grandi stranieri visti in Italia. Ma dategli tempo, e Quaglia vi arriva anche oltre quota 184.