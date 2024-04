Roma: a Solaris contratto per fornitura di 354 nuovi bus ATAC

Solaris ottiene un nuovo successo nel mercato italiano con l’aggiudicazione da parte dell’operatore ATAC S.p.A. di due nuovi contratti per la fornitura di complessivi 354 autobus alla città di Roma.

Il primo dei due accordi prevede la fornitura di 110 veicoli articolati Mild-hybrid di prossima generazione, la cui gara è stata indetta dal gruppo d’acquisto Giubileo 2025, le cui consegne sono previste nel corso dell’anno. Per quanto riguarda il secondo contratto, in questo caso si tratta di un ordine per autobus alimentati a gas naturale compresso (CNG) di 12 metri di lunghezza, che saranno consegnati tra il 2024 e il 2025. Questo secondo ordine prevede l’opzione di aumentare nei prossimi mesi il numero di veicoli in altre 78 unità aggiuntive.

È importante sottolineare che oltre alla fornitura degli autobus sopra menzionati, Solaris si occuperà anche di effettuare interventi di manutenzione sui mezzi per i prossimi 10 anni. Il volume complessivo di entrambi i contratti, se il cliente eseguisse le opzioni ivi previste, supererebbe i 200 milioni di euro, rendendola una delle operazioni più importanti nella storia della società.

I nuovi autobus non saranno i primi veicoli Solaris a Roma, poiché negli anni 2003-2004 Solaris ha consegnato 30 filobus allo stesso cliente. Oltre a ciò, diversi contratti chiusi con l’operatore Cotral negli ultimi anni hanno visto una flotta di oltre 700 veicoli interurbani Solaris operare nei servizi di trasporto regionale alle porte di Roma.

In totale, Solaris ha consegnato più di 1.800 veicoli in Italia, uno dei mercati chiave dell’azienda. Un esempio di ciò è stato il fantastico anno finanziario 2023 per Solaris in Italia, che ha portato alla realizzazione di grandi contratti con diversi operatori nel paese transalpino. Tra questi, da segnalare i progetti per la fornitura di 217 autobus a idrogeno per le città di Bologna e Venezia, o quelli aggiudicati a Cagliari per la consegna di 100 ibridi e 90 elettrici, oltre a quelli annunciati al termine del anno per la fornitura di circa 150 autobus elettrici per Milano e Catania.

ATAC S.p.A., concessionaria del trasporto pubblico dell’area metropolitana di Roma e partecipata al 100% dal Comune, è la più grande azienda di trasporto urbano in Italia e una delle più importanti in Europa. Oltre alla rete tramviaria, gestisce anche le tre linee metropolitane di Roma, il treno suburbano, nonché le linee urbane di autobus e filobus che supportano la mobilità cittadina.

Da segnalare che alla fine dello scorso anno CAF ha firmato con lo stesso operatore un altro importante contratto per il rinnovo della flotta tranviaria della Capitale, che insieme alle oltre 70 unità metropolitane prodotte da CAF che attualmente servono le linee A, B e Roma -Lido, conferma la piena fiducia dell’azienda in CAF come fornitore di soluzioni di mobilità urbana sostenibile.