Rolli Days 2022, ecco come cambia la circolazione: il centro diventa pedonale

di Tiziana Cairati

In occasione della manifestazione modifiche alla circolazione con la chiusura al traffico di via XXV Aprile e piazza Fontana Marose, trasformate in aree pedonali

Tra oggi e domenica 15 maggio a Genova si festeggiano i 'Rolli Days 2022', i palazzi storici della città metropolitana nonchè patrimonio dell’Unesco. Per l'occasione anche musei, ville e chiese aprono le proprie porte al pubblico. In occasione della manifestazione, dedicata alla storia di Genova nell'età barocca, sono previste modifiche alla circolazione con la chiusura al traffico di via XXV Aprile e piazza Fontana Marose, trasformate in area pedonale, con modifiche al trasporto pubblico come reso da Amt: venerdì 13 maggio (dalle ore 11 alle ore 21), sabato 14 maggio (dalle 7 a mezzanotte) e domenica 15 maggio (dalle 7 alle 21), le linee 20, 35, 35/, 36, 606, 618, 635, 641 e il Volabus, la navetta che collega la città all’aeroporto Cristoforo Colombo, modificheranno i loro normali percorsi, solo in direzione levante, con le seguenti modalità, mentre in direzione ponente resterà tutto invariato.

Linee 20, Volabus e 618

Giunti in piazza Portello, i bus proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

I bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 36 e 606

I bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

