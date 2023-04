Rivarolo, guasto sulla linea ferroviaria: passeggeri appiedati, circolazione rallentata

Una cinquantina di passeggeri del treno regionale Novi Ligure-Genova sono stati costretti a scendere dai vagoni rimasti bloccati in un tratto senza marciapiede della linea nei pressi della stazione di Rivarolo (Genova) per un guasto. Per uscire in sicurezza sono stati aiutati dai vigili del fuoco che li hanno protetti fino alla stazione. È stato poi verificato che un cavo della linea elettrica si è rotto per cause ancora da accertare. I tecnici di Rfi sono sul posto per ripristinare la linea elettrica, la circolazione sulla linea Genova-Arquata via Busalla è rallentata.