Rigassificatore: incontro con Snam e Comune Albisola Superiore, chiariti aspetti ambientali delle installazioni in mare

Proseguono gli incontri tecnici organizzati dalla struttura commissariale nell’ambito del progetto per il ricollocamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nella rada di Vado Ligure. Nella sede regionale di via Fieschi l'amministrazione comunale di Albisola Superiore ha avuto modo di analizzare con i tecnici Snam le caratteristiche principali dell’intero progetto.

Sono stati evidenziati gli aspetti legati alla sicurezza e alle misure di salvaguardia ambientale, sia del tratto a mare che di quello a terra. I tecnici hanno fornito diversi dettagli sull’impatto emissivo in atmosfera e in mare, in fase di realizzazione del progetto, ma anche una volta che la Golar Tundra sarà operativa in area Charlie. Snam ha specificato come i quantitativi di ipoclorito che saranno riversati in mare, oltre che essere al di sotto dei limiti di legge, non avranno alcun impatto significativo. Anche l’effetto dell’acqua più fredda che verrà scaricata in mare non comporterà alcuna alterazione dell’ambiente marino. I rappresentanti del Comune di Albisola hanno ricevuto le rassicurazioni circa la compatibilità del progetto con le peculiarità dei territori coinvolti.

La struttura commissariale ribadisce che l'attività sin qui svolta è stata utile a recepire le osservazioni di amministrazioni comunali, categorie, sindacati e soggetti privati del territorio. Negli ultimi mesi Snam, come soggetto attuatore del Piano energetico nazionale, ha prodotto integrazioni progettuali ancora in esame, ma in perfetta linea con le richieste formulate dalla struttura commissariale e dalle amministrazioni con cui c'è stata interlocuzione. Le ottimizzazioni di tracciato previste di recente sono state, infatti, prese in considerazione proprio per soddisfare le osservazioni ricevute dagli enti coinvolti nel progetto.

A partire dal mese di agosto sono stati oltre 10 gli incontri svolti insieme a Comuni, Provincia di Savona, sindacati e associazioni di categoria per analizzare il progetto. Il dialogo proseguirà in attesa dell'esito positivo della Via Nazionale, che permetterà di riprendere l'iter amministrativo della Conferenza di Servizi fino alla conclusione del procedimento attuativo.