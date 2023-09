Rigassificatore, il gruppo del "no" replica a Toti: "E' sfuggito al confronto, come possiamo fidarci?"

Il Gruppo "NO" al rigassificatore ha diffuso il seguente comunicato:

Il presidente-commissario Giovanni Toti è rimasto evidentemente impressionato - come tutti - dalla catena umana di oggi sulle spiagge del Savonese. E nel comunicato che linkiamo qui sotto insiste sulle sue posizioni.

Di seguito la nostra risposta:

Signor presidente-commissario, se era tutto così chiaro e pulito perché non è venuto a spiegarcelo PRIMA di offrirsi al governo per risolvere la grana di Piombino? E perché ha cercato di ingannare i cittadini presentando il progetto di nascosto, corredandolo con rendering quantomeno fuorvianti sull’impatto dell’opera? (lo dimostreremo nei prossimi giorni con immagini eloquenti)

Se volessimo parlare, come fa lei, di massimi sistemi potremmo ribattere che quei 5 milioni di metri cubi di gnl l’anno che vuole trasferire a Savona sono esattamente la stessa quota di gas che la Snam ha venduto all’estero nel 2022 e che dunque l’emergenza approvvigionamenti è un’altra questione.

Ma perché, anziché parlare dei massimi sistemi, non entra puntualmente nel merito delle contestazioni che le sono state mosse relativamente a QUESTO progetto?

Perché non spiega come mai la nave a detta della stessa Snam ha difficoltà a operare in mare aperto?

Perché non spiega come mai gli altri rigassificatori in Italia sono molto più distanti dalla costa?

Perché non spiega come mai le distanze di sicurezza dal rigassificatore di Livorno sono così rigorose, mentre qui non potranno esserlo?

Perché non spiega come mai ha escluso dalla conferenza dei servizi Savona, che è il Comune più vicino al rigassificatore?

Sono tante altre le domande a cui dovrebbe rispondere, ma lei - violando le leggi europee - è sfuggito al confronto preventivo con i cittadini.

Come possiamo fidarci?