Recco, festa provinciale della Lega: apericena e incontro pubblico con Rixi, Molinari, Piana e Corso

“La Lega al Governo in Italia e in Liguria” è il titolo dell’incontro pubblico in programma domani alle 19:30 presso il ristorante Aroma sul lungomare di Recco (passeggiata Punta S. Anna 42) in occasione della Festa provinciale della Lega di Genova. E’ prevista la partecipazione del viceministro del Mit Edoardo Rixi, del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana. Saluti del segretario provinciale Francesca Corso. Modera il giornalista Fabrizio Graffione. L’ingresso è aperto a tutti con apericena offerto dalla Lega provinciale di Genova.

“In un momento storico veramente importante e, per via dell’inchiesta politico-giudiziaria, anche tragico per la nostra regione - sottolinea Corso - continuare a essere presenti sul territorio e a parlare direttamente con le persone, raccogliendo i loro spunti e le loro istanze, è fondamentale. Motivo per cui domani, oltre all’occasione conviviale tra amici e sostenitori, durante l’incontro pubblico si discuterà di argomenti politici di grande rilevanza per il futuro della nostra comunità e del nostro territorio con ospiti a livello locale e nazionale”.