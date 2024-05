Regno Unito: First Bus apre al pubblico la ricarica elettrica

Il primo deposito di autobus del Regno Unito a offrire la ricarica di veicoli elettrici di consumo (EV) è ora aperto al pubblico, presso il nuovo hub appositamente costruito da First Bus presso il deposito di Summercourt in Cornovaglia.

L’hub di ricarica Summercourt è il primo nel suo genere per il settore degli autobus e fornisce accesso diretto al pubblico all’infrastruttura di ricarica elettrica rapida per auto e furgoni elettrici.

Il sito è facilmente accessibile in una posizione chiave lungo il corridoio A30, un importante percorso turistico in Cornovaglia, contribuendo ad alleviare l’ansia di autonomia dei conducenti di veicoli elettrici mentre viaggiano attraverso la contea.

Il nuovo sito può anche svolgere un ruolo chiave nel sostenere la transizione della regione locale verso i veicoli elettrici per contribuire a ridurre le emissioni e fornire aria più pulita alle comunità locali.

L’hub “alza e carica” offre:

Otto caricatori rapidi

Pagamento tramite carta di credito contactless, senza app o registrazione richiesta, a 69p/kWh

Velocità di ricarica rapida fino a 150 kW (l’auto familiare media può essere caricata all’80% in circa 30 minuti)

Aperto dalle 06:00 alle 22:00, 7 giorni su 7

Rinfresco, servizi igienici e area attesa disponibili in loco

Il progetto, della durata di 12 mesi, ha visto un investimento di 1 milione di sterline da parte di First Bus per fornire all’area locale un’importante infrastruttura di ricarica elettrica, creando un sito di ricarica che la comunità potrà utilizzare negli anni a venire.

I caricabatterie a Summercourt sono disponibili anche per le imprese locali, seguendo il modello di successo di First Bus a Glasgow e Leicester, dove aziende come Open Reach, DPD e Police Scotland traggono vantaggio dall’uso dell’infrastruttura dell’operatore per supportare la propria transizione verso Flotte di veicoli elettrici.

Simon Goff, amministratore delegato di First Bus South, ha dichiarato: “L’apertura dell’hub di Summercourt è un passo avanti estremamente entusiasmante nel nostro percorso di decarbonizzazione. Per la popolazione locale, i visitatori e le imprese, il nuovo hub garantisce ai conducenti di veicoli elettrici la possibilità di ricaricare i propri veicoli con una connessione affidabile a un prezzo equo.

“Siamo il primo operatore di autobus a offrire la ricarica al consumo e sono orgoglioso di essere in grado di supportare la comunità locale con questa infrastruttura vitale che farà la differenza per molti anni a venire”.

Malcolm Bell, presidente esecutivo di Visit Cornwall, ha aggiunto: “Visit Cornwall accoglie davvero con favore questo investimento poiché sappiamo che molte persone con veicoli elettrici desiderano disperatamente vedere un miglioramento nelle infrastrutture di ricarica in Cornovaglia. La sua vicinanza alla A30 è eccellente non solo per la popolazione locale ma anche per i visitatori che effettuano viaggi più lunghi”.