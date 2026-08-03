Regione Liguria: reso stabile l'anticipo delle risorse alle aziende di trasporto pubblico

La Regione Liguria rende stabile la misura che consente l'anticipo del 100% delle risorse alle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, per acquistare nuovi mezzi o per rinnovare le infrastrutture realizzate con fondi statali in attesa che il ministero dei Trasporti provveda al versamento degli stessi.

Nel 2025 l'anticipazione era già stata aumentata dal 50% al 100% per l'anno 2026. Ora viene confermata e consolidata senza limiti temporali.

"Parliamo di un'azione importante che ha consentito e consentirà ancora alle aziende senza più limitazioni temporali di avere subito evitando di esporsi economicamente, risorse finanziarie fondamentali per il trasporto pubblico locale - spiega l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Un anno fa abbiamo portato al 100% la possibilità di anticipo per l'acquisto di nuovi mezzi con l'obiettivo di dare liquidità per realizzare gli investimenti e garantire la continuità del servizio".

"Al contrario le stesse aziende si sarebbero trovate a sostenere importanti esborsi di cassa con ricorso al sistema creditizio e quindi ulteriori spese da affrontare - continua -. Ora rendiamo l'operazione stabile e consolidata, fornendo uno strumento costante e dimostrando come Regione Liguria dia la propria totale disponibilità verso le varie realtà territoriali con l'obiettivo di potenziare il servizio per tutta l'utenza e offrire al contempo maggiori certezze ai lavoratori".

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