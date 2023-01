Regione Liguria, prezzo sui biglietti dei treni in aumento. Candia (Lista Sansa): "Nessuna comunicazione ufficiale per gli utenti"

"Nonostante il servizio carente, dal primo gennaio è arrivata puntuale la stangata sui biglietti dei treni regionali in Liguria: +6% in media - tra il 9% dell'aumento dei biglietti e il 3% degli abbonamenti -, e nessuna comunicazione ufficiale per gli utenti". Questa la denuncia della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia. "Né Trenitalia né la Regione hanno emesso un documento ufficiale e/o una comunicazione per avvisare gli utenti degli aumenti delle tariffe - spiega Candia -. Anche gli addetti alle biglietterie hanno scoperto gli aumenti direttamente dai nuovi importi dati dal sistema per le tratte regionali". "

Bisogna poi ricordare - sottolinea Candia - che questi aumenti sono dovuti al pessimo Contratto di servizio che Regione Liguria ha firmato nel 2018 con Trenitalia. Un accordo anti-economico per la Regione e per i cittadini visto che sono previsti aumenti delle tariffe fino al 2032 a fronte degli stessi km di servizio attuali: non un treno regionale in più".