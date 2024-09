Regionali, Rixi (Lega): "Bucci candidato vincente perché è un civico, un uomo del fare"

Edoardo Rixi , viceministro alle Infrastrutture e leader ligure della Lega, conferma la candidatura da capolista alle Regionali e ribadisce la piena fiducia in Marco Bucci: "In Liguria la candidatura civica è quella vincente, non dobbiamo mettere i bollini sui candidati, le amministrative le abbiamo vinte con candidati civici. Bucci è un candidato vincente perché rappresenta il sindaco del fare e questa regione è determinante per lo sviluppo dell'Italia".





Sul patteggiamento di Toti, "Non credo abbia conseguenze sulle regionali, Toti ha scelto la sua strategia. Per me è stata una sorpresa ma andiamo avanti, i risultati della sua giunta non hanno eguali rispetto ai precedenti, la Liguria è un territorio in crescita e vogliamo amdare avanti".





Sul processo a carico di Salvini, "Si parla di magistratura che fa politica e il caso di Salvini è abbastanza palese, oggi parlavo con alcuni ministri stranieri europei e li ho trovati sconcertati, dicevano che nei loro Paesi una cosa del genere non potrebbe succedere. In questo caso emerge che si condanna una condotta politica più che un'azione specifica".





Infine, un'osservazione su Italia Viva e Azione nelle elezioni liguri: "I leader nazionali non corrono in liguria, vedremo cosa succederà ma i loro elettori guardano con fiducia a Bucci".