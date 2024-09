Regionali, Pucciarelli (Lega): "5mila euro per nozze lungo Via dell'Amore, questa l'idea della Liguria di Pd e Orlando?"

“Ho letto con un certo stupore la notizia in merito al costo della Via dell’Amore come location per i matrimoni concessa dal Comune di Riomaggiore pari a 5mila euro, oltre a quello che dovranno spendere gli invitati per partecipare ovvero il costo di 10€ come quota aggiuntiva alla Cinque Terre Card. A questo punto mi chiedo se questa è l’idea della Liguria che hanno il PD e Andrea Orlando, vista la vicinanza politica con il Sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. Sarebbe questa la loro idea di Liguria? Sarebbe questo il “nuovo che avanza”? Come Lega crediamo invece sia necessario rendere la Via dell’Amore gratuita sempre, non solo per tutti gli spezzini, ma anche per tutti i liguri, dato che è stata finanziata quasi per la totalità da Regione Liguria, con i soldi di tutti i liguri. E di tutto questo cosa ne pensano gli altri partiti della coalizione di Orlando?”. Così in una nota Stefania Pucciarelli, senatrice e segretaria della Lega della Spezia.