Reggiana-Sampdoria 1-2: il tabellino

La Sampdoria rende visita alla Reggiana, per cancellare Brescia e tornare a fare punti in trasferta. Ancora una volta Pirlo fa i conti con le assenze per infortunio, pur presentando una formazione ambiziosa. In gradinata non ci sarà il solito pienone di trasfertisti, per l'indisponibilità dei gruppi della Sud ad accettare le restrizioni che escludono dalla vendita biglietti gli amici parmigiani e, per assurdo, anche i sampdoriani di fuori Liguria.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

3' Punizione di Verre, la difesa Reggiana controlla.

4' Filip Stankovic rischia mancando un controllo nell'area piccola, ma poi dribbla in grande stile Djamanca e rilancia l'azione.

8' Tre corner consecutivi per la Samp, nulla di fatto.

9' Esposito finisce a terra dopo una trattenuta di Pieragnolo, l'arbitro non concede il rigore.

10' Ammonito De Luca per un fallo su Bianco a metà campo.

13' Clamorosa occasione per De Luca: servito da Esposito, il centravanti è a tu per tu con Bardi che devia in corner col ginocchio.

25' Ammonizione per Marcandalli, difensore della Reggiana, per un intervento falloso su Esposito.

34' Punizione dai 20 metri per la Sampdoria: calcia Esposito, tiro alto.

35' Ci prova Kasami dalla distanza, Bardi alza in corner. Sugli sviluppi dell'angolo ci prova ancora Kasami, stavolta senza inquadrare lo specchio.

38' Chance per la Reggiana con un rasoterra di Djamanca che termina largo non di molto. Ammonito, intanto, Portanova per proteste.

42' Bianco impegna Stankovic con una conclusione pericolosa dai 25 metri, bravo il portiere a respingere in tuffo.

44' GOL SAMPDORIA! La sblocca Kasami: ripartenza blucerchiata con l'imbucata di Esposito per lo svizzero che stoppa e tira di sinistro battendo Bardi.

45' Due minuti di recupero

45'+2: Squadre a riposo con la Sampdoria in vantaggio.

SECONDO TEMPO

46' Via alla ripresa con un cambio nella Reggiana: Szyminski subentra a Marcandalli.

46' RADDOPPIO SAMP! De Luca si sblocca: l'attaccante ribadisce in rete una corta respinta di Bardi su un tiro di Esposito. In lacrime la punta blucerchiata che non segnava da 655 giorni.

58' occasione per la Reggiana! Su corner Romagna colpisce indisturbato di testa, palla sopra la traversa di poco

60' doppio cambio nella Reggiana, entrano Gondo e Melegoni al posto di Antiste e Nardi

66' Cambia la Sampdoria: La Gumina rileva De Luca

73' Ammonizione per De Paoli

74' Portanova ci prova su punizione, attento Stankovic che manda sopra la traversa

75' Giallo per Pieragnolo

79' Protesta La Gumina, ammonito anche lui

80' Altro giallo: stavolta è per Fiamozzi

82' Nesta inserisce Lanini per Sampirisi. Pirlo risponde con Ricci per Yepes e Benedetti per Verre.

85' Iniziativa personale di Djamanca che calcia sull'esterno della rete.

89' Pirlo pesca dalla panchina: Girelli per Giordano e Askildsen per Esposito.

90' Assegnati 5 minuti di recupero

90'+1: ACCORCIA LA REGGIANA! Girata di Portanova che beffa Stankovic.

90'+2 Espulso La Gumina: punita con il secondo giallo una sbracciata su Romagna.

FINISCE QUI: Reggiana-Sampdoria 1-2

REGGIANA-SAMPDORIA 1-2

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi (80' Lanini), Romagna, Marcandalli (46' Szyminski); Fiamozzi, Nardi (dal 60' Melegoni), Bianco, Pieragnolo; Portanova, Antiste (dal 60' Gondo); Djamanca. All. Nesta.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes Laut (80' Ricci), Giordano (89' Girelli); Verre (80' Benedetti), Esposito (89' Askildsen); De Luca (66' La Gumina). All. Pirlo.

ARBITRO: Fourneau di Roma1.

MARCATORI: 44' Kasami (S), 46' De Luca (S), 90'+1 Portanova.