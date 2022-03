Recco, epidemia di scarlattina in un asilo

di Matteo Angeli

I consigli del pediatra Alberto Ferrando: "Tamponi solo a chi ha sintomi come febbre, mal di gola e macchie sul corpo. Nel caso serve l'antibiotico"

Nel Levante genovese epidemia di scarlattina: in un asilo 16 bambini su 30 si sono ammalati e tre hanno avuto una ricaduta.

I genitori sono giustamente preoccupati. Ecco qualche consiglio dell'esperto.

"Non è previsto, nè consigliato, fare di routine un tampone a tutti ma solo a chi presenta sintomi (febbre, mal di gola, macchie sul corpo) - spiega il dottor Alberto Ferrando, Presidente associazione pediatri extraospedalieri della Liguria - Purtroppo la scarlattina non si può prevenire. Se il bambino ha i sintomi, deve prendere l’antibiotico per un periodo adeguato.

Fare tamponi ai bambini che non manifestano alcun sintomo, ma che sono stati a contatto con un malato di scarlattina, è inutile e dannoso: il 10-15% dei bambini sono portatori sani di SBEA, cioè hanno un streptococco in gola senza essere malati, e questi casi non vanno trattati con la cura antibiotica.

Se in classe o in famiglia si verificano diversi casi di scarlattina e di mal di gola, può essere valutato, su indicazione dell'Igiene pubblica, di fare il tampone a tutti e trattare chi risulta positivo.