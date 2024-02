Rapallo, Shipping Transport & Intermodal Forum, Toti: "Autonomia, Liguria punterà su portualità e logistica, cambiando competitività del Paese"

Nell'attuazione della riforma dell'autonomia "non c'è dubbio che una Regione come la Liguria punti sulla logistica e la portualità". Lo ribadisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla seconda edizione del forum 'Shipping, Transport & Intermodal Forum' organizzato a Rapallo da Telenord e The International Propeller Club.



"Non c'è dubbio che la logistica in una realtà che ospita il primo e secondo sistema portuale d'Italia, Genova e Spezia, che vede la nuova piattaforma di Vado, che vede crescere il mercato delle crociere, che vede crescere il mercato della logistica, che vede nella transizione ecologica un ruolo fondamentale per le autostrade del mare, quindi tutto il mondo dei traghetti e del car carrier, con tutto quello che si portano dietro, una Regione come la Liguria non possa evidentemente che puntare su questo", commenta Toti.



"La Liguria non scordiamoci mai che è il principale porto di entrata e uscita delle merci in Italia, il principale porto delle nostre autostrade del mare e delle crociere - ricorda Toti - quindi un polo logistico che non vale solo per se stesso, ma per la competitività del Paese, viviamo in un momento in cui in Liguria si investono cifre importanti per lo sviluppo della portualità, nella visione che quanto più la Liguria è efficiente più sarà efficiente l'industria italiana".

"Negli ultimi due anni la Liguria è cresciuta più del resto del Paese in termini di pil, occupazione, reddito pro capite, come incremento e compra vendite immobiliari e certamente ha programmato molti più investimenti rispetto al resto del Paese, con un sistema di infrastrutture decisamente votato a cambiare la competitività almeno del Nord Ovest".

"Mal contato il 40% del Pil del Paese dipende dalla competitività della Liguria. - ha detto Toti - Ogni mattina da casa vedo le chiatte che stanno costruendo la nuova diga del porto di Genova e credo che dobbiamo avere il dovere dell'ottimismo, sapere che quell'infrastruttura servirà all'economia del Paese, non solo alla portualità di Genova, così come molte infrastrutture che stiamo facendo non servono solo a noi servono alla competitività di un sistema che ha nel ganglio della logistica un pezzo della sua capacità di aggredire i mercati".