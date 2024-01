Rapallo: "Shipping, Transport & Intermodal Forum", il 2 e 3 febbraio 2a edizione all'Excelsior Palace Hotel

Al via i preparativi per la seconda edizione di “Shipping, Transport & Intermodal Forum”, evento previsto venerdì 2 e sabato 3 febbraio, a Rapallo, presso l’Hotel Excelsior Palace. Il Forum, dedicato al cluster logisticotrasportistico e alle Istituzioni nazionali e liguri, sarà l’occasione per analizzare la situazione attuale del comparto, lo scenario geopolitico, la transizione ecologica in corso e le prospettive future del settore.

Due le giornate con tre sessioni tematiche suddivise in dieci panel di dettaglio con oltre cinquanta delegati in rappresentanza di Enti, Associazioni e Aziende leader del settore. A conferma dell’importanza e del rilievo nazionale assunto dal Convegno sarà ancorata in rada, di fronte a Rapallo, la nave “Raimondo Montecuccoli”, pattugliatore d’altura della Marina Militare italiana.

Ad aprire la seconda edizione del Forum saranno il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio e il Direttore Marittimo per la Liguria, nonché Comandante del Porto di Genova, Ammiraglio Piero Pellizzari.

La prima mattinata di lavori si concluderà con l’intervento di sintesi del Viceministro Trasporti e Infrastrutture Edoardo Rixi. È previsto in collegamento video anche l’intervento del Ministro Matteo Salvini. A chiudere la prima giornata del Forum, il sindaco di Genova Marco Bucci.

La complicata situazione geopolitica internazionale sarà analizzata e commentata dal giornalista e analista Dario Fabbri e dall’Ammiraglio Aurelio De Carolis, Comandante della Squadra Navale della Marina Militare Italiana, proveniente direttamente dal Mar Rosso, area notoriamente critica in questo momento storico. Saranno inoltre presenti i vertici della Marina Militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, di Espo - European Ports Organization e di Med Ports. Sul palco, insieme agli ospiti, a stimolare il confronto, saranno i giornalisti televisivi Edoardo Cozza, Carlotta Nicoletti e Fabio Pasquarelli.

Il Forum, ideato da Telenord con il suo format tematico Transport, è organizzato in collaborazione con il Propeller Club Port of Genoa, associazione che promuove l’incontro e le relazioni tra persone che operano nello Shipping, favorendone la formazione e l'aggiornamento tecnico e culturale. L’editore di Transport Massimiliano Monti dichiara: “Il successo dell’edizione dello scorso anno del nostro Forum, ci ha convinto di quanto sia stata un’idea vincente organizzare un evento in Liguria dedicato a shipping, logistica e intermodalità. D’altronde Telenord con il suo format specializzato “Transport”, da oltre 12 anni strumento di comunicazione di riferimento nazionale, non poteva non ripetere un evento così significativo, specialmente in un momento in cui il settore è pervaso da turbolenze significative e preoccupanti a livello mondiale, conosciute dagli addetti ai lavori ma anche dall’intera popolazione”.





LE SESSIONI





VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Sarà l’analista Dario Fabbri in dialogo con l’Ammiraglio Aurelio De Carolis ad introdurre la mattinata di venerdì 2 febbraio delineando l’attuale scenario geopolitico e i suoi fattori condizionanti. Ad aprire i lavori della prima sessione del Forum, il Presidente della Regione Giovanni Toti.

Il primo panel, intitolato “Shipping, competitività e sostenibilità. La spinta digitale e il contributo della chimica in uno scenario globale profondamente cambiato”, vedrà l’intervento di Giovanni Consoli Vice Segr. Generale di Assarmatori, Luca Sisto DG di Confitarma, Paolo Piacenza Commissario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Marco Gionfriddo Cap. Vascello della Guardia Costiera, Adriano Alfani CEO di Versalis - Eni, Alessandro Pitto Pres. Fedespedi, Sonia Sandei Vicepresidente di Confindustria Genova con delega PNRR e transizione energetica.

A seguire “Le nuove navi, la cantieristica impegnata su più fronti. La collaborazione con le Compagnie di Navigazione e con le Associazioni Armatoriali”. A questa seconda sessione interverranno: Annamaria La Civita DG Fincantieri-Assonave, Alberto Rossi DG Assarmatori e Luca Sisto. DG Confitarma, Marco Ghiglione AD Cantiere Mariotti, Marco Campomenosi Europarlamentare.

Il terzo panel affronterà il tema della “sicurezza nella navigazione e nelle comunicazioni; le metodologie per affrontare il climate change; la pervasività della cyber security; le certificazioni”. A parlarne Paola Girdinio Pres. di Start 4.0, Gianfranco Meggiorin Pres. Cap. Navimeteo, Michela Schenone Manager Rina, Francesco Cimmino Cap. Vascello della Guardia Costiera, Luigi Merlo Dir Rapp Istituz MSC e Marco Gandino Cap. Vascello Marina Militare.

Ultimo dibattito della mattinata dedicato a “I profili legali, assicurativi e finanziari: le normative ed i contratti”. Interventi a cura di: Enrico Molisani Managing Partner Wegal, Laura Mennone First Pandi, Andrea Crovetto AD Azimut Direct, Filippo Cassola consulente Advant NCTM e Marco Consigliere Marsh Italia.

Il pomeriggio di venerdì 2 febbraio sarà dedicato ad approfondire, insieme a numerosi ospiti, le “diverse modalità di trasporto a confronto con l’intermodalità e l’ecosostenibilità”. Svariati attori della supply chain si confronteranno su come rispondere alle esigenze di movimentazione merce, attraverso soluzioni digitali e collaborazioni tra gli operatori del trasporto multimodale. Ad intervenire Francesco Raschi Direttore Cargo SEA Milano, Giampaolo Botta DG Spediporto, Luca Abatello Pres. di Circle Group, Marco Montagna Ceme Group, Filippo Gallo Manager Finsea, Umberto Ruggerone Pres. Assologistica e Davide Falteri Pres. Federlogistica.

A seguire un approfondimento dedicato a strumenti tecnologici, servizi digitali, nuove opportunità per una logistica integrata, attraverso la voce degli operatori e dell’industria ferroviaria. Interverranno: Sabrina De Filippis AD Mercitalia/FS, Bernhard Kunz Pres Hupac, Guido Porta Pres. e AD InRail, Simone Mantero AD Knorr Bremse, Giuseppe Rizzi DG Fermerci; Eleuterio Arcese Pres. Sez Trasporti Intermodali Anita, Patrizia Boschetti Eni.

Si proseguirà con “l’energia nei trasporti. Dai carburanti fossili a quelli di nuova generazione. La transizione ecologica”. A parlarne Stefania Timperi Manager ENI, Franco Porcellacchia CEO Ecospray, Alberto Rossi DG Assarmatori, Maria Garbarini Manager RINA e Domenico Zagari Manager Autostrade, Calogero Taibi AD Kiepe Electricspostare.





SABATO 3 FEBBRAIO

La seconda giornata di “SHIPPING, TRANSPORT & INTERMODAL FORUM” sarà dedicata alla logistica globale di Porti e Interporti. Quattro i panel e una tavola rotonda per tracciare le conclusioni della due giorni che vedrà riuniti, in uno scenario unico come quello dell’Hotel Excelsior Palace di Rapallo, l’intero cluster logistico-trasportistico e le Istituzioni di riferimento, con l’obiettivo comune di confrontarsi per tracciare insieme le prospettive future del settore.

Il primo panel, con inizio alle ore 9.30 ed intitolato “La portualità e l’imprescindibile necessità di far crescere performance ed efficienza. Il confronto con le realtà estere”, vedrà a confronto tra gli altri, F. Di Blasio Pres. Assoporti, i Presidenti Porti di GE - TS - VE - RM - SP, Massimo Seno Amm. Guardia Costiera e Francesco Maresca Assessore alle politiche portuali del Comune di Genova.

Si prosegue con “I porti europei e della sponda sud del Mediterraneo: sistemi a confronto, possibili collaborazioni e sinergie”. A parlarne Luca Becce Pres. Assiterminal, Zeno D’Agostino Pres. ESPO, Pino Musolino Pres. MedPorts, Federica Montaresi SG ADSP Mar Ligure Orientale, Fulvio Di Blasio Pres. ADSP Mar Adriatico Sett. A seguire “Gli interporti come esemplificazione del concetto di intermodalità; eccellenza italiana riconosciuta a livello europeo”. Ospiti a confronto tra gli altri: Marco Spinedi Pres. Interp. BO, Claudio Ricci Pres Interp. Campano, Giampaolo Serpagli Pres Interp. PR, M.T. Valentini P.A. Manager ENI, Umberto Ruggerone Pres. Assologistica e Davide Falteri Pres. Federlogistica.

Infine “La competitività e sostenibilità del cluster trasportistico, le necessarie interazioni”. Ne parlano Guido Gazzola VTG, Guido Porta InRail, M.T. Valentini Eni, Umberto Ruggerone Pres. Assologistica, Fulvio Di Blasio Pres. Assoporti, Giovanni Rizzi Pres. Fermerci.

Ore 11.30 -TAVOLA ROTONDA - Discussione e conclusioni

Quali gli scenari e quali le scadenze temporali fissate e ipotizzate dal Governo italiano e dalla Comunità Europea. Le richieste degli operatori e dell’intero sistema. La competitività come obiettivo primario. Chiudono il Forum Marco Campomenosi Parlamento Europeo, Fulvio Di Blasio Assoporti, Alberto Rossi DG Assarmatori, Luca Sisto DG Confitarma, Umberto Masucci Pres Int. Propeller Clubs, Amm. Nicola Carlone Com. Capitanerie di Porto, Giuseppe Ricci COO Eni Energy Evolution.