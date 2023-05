Rapallo, presentato a Villa Porticciolo il calendario degli eventi estivi: tra arte, cultura, sport e molto altro

Arte, cultura, spettacolo, sport, attualità, musica, divertimento, tradizioni cittadine e molto altro.

Sono stati presentati questa sera nella splendida cornice di Villa Porticciolo gli eventi e le iniziative che animeranno l’estate di Rapallo. A fare gli onori di casa, il sindaco Carlo Bagnasco, insieme all’assessore al turismo Elisabetta Lai, all’assessore alle Feste di Luglio Filippo Lasinio, al comunicatore Marco Pogliani e agli organizzatori della stagione imminente.



Molti e variegati gli appuntamenti e le iniziative in programma.



Come ogni anno, nel solco della tradizione, verranno celebrate le Feste di Luglio tra fede, spirito di condivisione e senso di appartenenza alla comunità rapallese devota a N.S di Montallegro che rendono l’evento speciale e unico.



La location unica del parco di Villa Tigullio ospiterà numerose iniziative come il tanto atteso cinema all’aperto, il cabaret e le risate con i mitici Pirati dei Caruggi, Enzo Paci e molti altri e Rapallo protagonisti con, tra gli altri, Giuseppe Cruciani (16 luglio), Giordano Bruno Guerri (28 luglio).



Sempre Villa Tigullio farà da sfondo ad “Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca 2023”, il concorso letterario dedicato alle migliori opere al femmile, che avrà come ospiti d’eccezione Mauro Bonazzi (18 luglio), Claudio Magris (20 luglio) e Lella Costa (24 agosto) e, il 29 luglio, alla rappresentazione teatrale della compagnia rapallese “Il Portico di Salomone”.



Anche i più giovani potranno esibirsi su questo prestigioso palco di fronte al pubblico delle grandi occasioni grazie al “talent” Rapax, giunto alla terza edizione, che avrà il suo culmine nel corso della serata conclusiva, prevista per il 15 luglio.



Gli sportivi non rimarranno delusi dalla Tigullio Vip Padel Cup, in collaborazione con il comune di Santa Margherita Ligure e Regione Liguria, nel corso della quale personaggi noti del mondo del calcio, dello sport e dello spettacolo si sfideranno in avvincenti match di uno degli sport più apprezzati e praticati del momento.



Per appassionati e melomani, torna il 14 agosto, a grande richiesta, Rapallo Opera In Festival con la rappresentazione del Barbiere di Siviglia curata dal Maestro Roberto Sèrvile.



L’R101 summer party che il prossimo 22 luglio porterà a Rapallo, in Piazza delle Nazioni, ospiti del calibro di Mr. Rain e dei The Kolors farà cantare e ballare i più giovani e non solo.



E ancora, dopo lo strepitoso successo degli scorsi anni, il 24 giugno, il 9 e il 16 luglio sarà possibile divertirsi in compagnia con il “Sea Party” ed “Electropark”, fantastici dj set live in mezzo al mare raggiungibili a nuoto o con qualsiasi imbarcazione, canoe, gonfiabili e pedalò.



La Basilica dei S.S Gervasio e Protasio ospiterà il Festival Organistico Internazionale, la prestigiosa rassegna a cura di Rapallo Musica e dell’Orchestra Jean Sibelius, mentre il sagrato della Chiesa di San Michele di Pagana sarà sede della serie di incontri “Sotto il Campanile”.



Un’altra location unica e magica come il Monastero di Valle Christi sarà ancor più valorizzato dai Festival Jazz, blues e del balletto.



“Siamo molto soddisfatti di presentare questa sera un’estate meravigliosa, un’estate senza precedenti - ha esordito il sindaco Carlo Bagnasco - tantissimi eventi per soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età e per tutti i gusti. Molto gradito sarà il ritorno del cinema all’aperto nello splendido parco di Villa Tigullio, molti e illustri saranno i protagonisti del mondo dell’attualità, dello spettacolo, dell’arte e dello sport che confermeranno Rapallo come polo culturale nazionale. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore l’assessore al turismo Elisabetta Lai, il comunicatore Marco Pogliani, gli uffici comunali e tutte le realtà organizzatrici degli eventi per il grande lavoro svolto nella preparazione puntuale di un ricco calendario nell’ottica di una proficua collaborazione con gli operatori dell’ospitalità cittadina a 360°”.



“Rapallo conferma e incrementa ogni anno un’offerta significativa e di alta qualità di eventi capace di attrarre un vasto pubblico e soddisfare al meglio tutti i target spaziando tra molteplici generi di intrattenimento - ha commentato l’assessore al turismo Elisabetta Lai - I “cantieri invisibili” che fanno parte e sono fondamentali per la continua crescita della nostra Città, hanno bisogno di passione e dedizione per oltrepassare sempre più i confini cittadini e regionali come stiamo osservando con molti progetti presentati questa sera.”