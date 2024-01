Rapallo: accoltella conoscente durante una lite, arrestato

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un 33enne con l'accusa di aver accoltellato un conoscente di 27 anni durante una lite a Rapallo nei pressi del sottopasso ferroviario per un probabile debito di droga. La vittima con una profonda ferita al volto è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasferita in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, ma non è in pericolo di vita.

L'aggressore, indossando ancora gli abiti macchiati di sangue, si è costituito presso la sede dell'arma a Santa Margherita Ligure, dove è stato tratto in arresto per il reato di lesioni personali aggravate.

Dalle prime verifiche sembrerebbe che all'origine della lite vi sia un presunto debito contratto dalla vittima nei confronti dell'arrestato, già in affidamento ai servizi sociali per pregressi episodi di aggressione nei confronti di altre persone e con diversi precedenti per reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.