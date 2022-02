Raddoppio Roma-Pescara, da Comune Manoppello richiesta tracciato in area Interporto

Tale proposta, che parte dal presupposto di spostare il tracciato in area Interporto – riferisce una nota del Comune di Manoppello – è stata sottoposta all’attenzione della Regione Abruzzo, grazie alla mediazione del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e rappresenta, a nostro avviso, uno strumento utile per ragionare su un tracciato alternativo e connesso alle esigenze dei territori.

Sentiti i colleghi amministratori e tutti gli attori in campo, anche grazie al supporto della Regione, il Comune di Manoppello – ha concluso il primo cittadino – invierà la proposta a Rfi nell’ambito della procedura di dibattito pubblico, in attesa dell’incontro in programma a Pescara il 9 febbraio con i vertici di Rete Ferroviaria Italiana.

Manoppello c’è, per chiedere ragionevolezza e dialogo, ma anche per proporre soluzioni concrete che credo possano essere studiate insieme e discusse al tavolo operativo che vede insieme Comuni ed enti sovracomunali”.