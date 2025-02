Propulsione nucleare per yacht: tra sfide tecniche e opportunità per la nautica sostenibile

La propulsione nucleare potrebbe rappresentare una rivoluzione per l’industria nautica. Secondo il rapporto Fuel for Thought: Nuclear for Yachts del Lloyd’s Register, i reattori marittimi, già usati da oltre 70 anni, garantirebbero viaggi più lunghi senza rifornimento e un’efficienza superiore. Tuttavia, la strada è ancora complessa, con ostacoli normativi e sfide legate alla sicurezza e all’accettazione pubblica, come riporta Press Mare.

ABS e le nuove linee guida – L’American Bureau of Shipping (ABS) ha pubblicato nell’ottobre 2024 il documento Nuclear Power Systems for Marine and Offshore Applications, che stabilisce i requisiti per l’adozione della propulsione nucleare nel settore marittimo. Il tema è stato discusso al Superyacht Design Festival 2025 di Kitzbühel, con esperti come Spyros Hirdaris (ABS) e Øyvind Gjerde Kamsvåg (Ulstein Group).

Il concept Thor – Ulstein Group è tra i pionieri della propulsione nucleare per la nautica. Il progettista capo Kamsvåg ha presentato Thor, un superyacht da 149 metri a emissioni zero alimentato da un reattore a sali fusi (MSR). “Il combustibile solidifica in caso di guasto, garantendo sicurezza passiva e autonomia quasi illimitata”, ha spiegato Kamsvåg.

Un precedente storico – Il nucleare in mare non è una novità. Nel 1959 gli Stati Uniti vararono la NS Savannah, prima nave mercantile a propulsione nucleare. Operò fino agli anni ‘70 e oggi è oggetto di un progetto di conservazione o smantellamento.

Le sfide da superare – La normativa attuale (IMO SOLAS, A.491(XII)) non consente l’uso civile della propulsione nucleare sugli yacht. Oltre agli aggiornamenti regolatori, restano criticità su sicurezza, gestione dei rifiuti radioattivi e accettazione pubblica.

