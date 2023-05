Processo crollo Ponte Morandi, Toti: "Le rivelazioni di Mion, ex manager dei Benetton, sono sconcertanti: siamo sgomenti"

"Sono sconcertanti le rivelazioni dell'ex manager dei Benetton, Gianni Mion, al processo per la tragedia del ponte Morandi. Parole che lasciano sgomenti e che ci portano ad auspicare in maniera ancora più convinta che si faccia giustizia per questa tragedia". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta la deposizione dell'ex amministratore delegato della holding dei Benetton 'Edizione', ed ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, al processo per il crollo del ponte Morandi secondo cui già nel 2010 si sapeva che l'infrastruttura era a rischio crollo. "È una ferita che continua a sanguinare per Genova - denuncia Toti - e per le famiglie delle 43 vittime a cui oggi va il mio pensiero".