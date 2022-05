Prà, camion si ribalta, grave l'autista. Chiuso il casello direzione Genova

di Redazione

Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per liberare la sede stradale. Questa mattina sulla A7 causa lavori si sono raggiunti 7 chilometri di code verso Genova.

Problemi anche questa mattina lungo la rete autostrale ligure. In questo momento il casello di Genova Prà in direzione del capoluogo ligure è chiuso per permettere i soccorso dopo che un camion si è ribaltato.

Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per liberare la sede stradale. L'autista del mezzo pesante è stato portato al pronto soccorso in codice rosso.

Questa mattina sulla A7 causa lavori si sono raggiunti 7 chilometri di code verso Genova.