Ports of Genoa e Porto di Kobe: accordo su innovazione e sostenibilità per il futuro delle città portuali

I Ports of Genoa e il Porto di Kobe avviano una collaborazione per condividere soluzioni innovative e sostenibili. La visita del presidente del porto giapponese Takafumi Kido, il 4 novembre 2024, ha segnato l’inizio di un dialogo per affrontare le sfide comuni dei due storici hub marittimi, come si legge su Ferpress.



L’incontro a Palazzo San Giorgio tra la delegazione del porto di Kobe-Osaka e i rappresentanti dei Ports of Genoa ha aperto nuove prospettive di cooperazione su temi strategici. “Con questa visita si gettano le basi per uno scambio di best practices in ambiti cruciali come la sostenibilità e la logistica,” ha dichiarato un rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale.



Le due città portuali, accomunate da un lungo passato marittimo e da un ambiente geografico simile, hanno discusso progetti per rafforzare la sostenibilità e l’innovazione nel settore della Blue Economy. Al centro dell’incontro, l’importanza della transizione energetica e della pianificazione tecnologica per un futuro più verde.



La delegazione giapponese ha visitato i terminal Vado Gateway e PSA Pra’, osservando da vicino l’organizzazione e le infrastrutture dei porti liguri. Un’occasione per scoprire le capacità operative e l’efficienza delle strutture, che potrebbero diventare un modello di riferimento.



Il porto di Kobe ha invitato la delegazione ligure a ricambiare la visita nel 2025, in occasione dell’assemblea dell’Associazione Mondiale dei Porti e dell’Expo di Osaka. Eventi che offriranno ulteriori opportunità di scambio e promozione per entrambe le città.