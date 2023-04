Portofino, il sindaco Viacava: "In arrivo ordinanza per garantire il decoro. Selfie vietati? Non è vero"

Selfie si, assembramenti no. Si potrebbe riassumere così l'ordinanza firmata lo scorso 9 aprile dal sidnaco di Portofino Matteo Viacava, particolarmente irritato alla notizia circolata enlle ultime ore secondo cui a Portofino sarebbe vietato fermarsi per scattare una fotografia."Non diciamo boiate: qui nessuno ha vietato i selfie e anche se lo scrivono gli inglesi non è necessario andar loro dietro se la cosa non è vera" - afferma Viacava che commenta il fatto che l'ordinanza sia stata travisata.

"Noi - prosegue Viacava - abbiamo firmato un'ordinanza che vieta, per questioni di sicurezza, gli assembramenti in determinate zone. Per di più è un'ordinanza rivolta ai tour operator. Gli assembramenti, in due-tre zone specifiche sono pericolosi". Le zone in questione sono in particolare quella della Piazzetta, di Calata Marconi e del molo Umberto I, dove sono state istituite le "zone rosse" dove non sarà possibile stanziare, fino al prossimo 15 ottobre. Le sanzioni vanno da unj minimo di 65 ad un massimo di 275 euro.

E' in arrivo anche una seconda ordinanza: un un provvedimento che vieterà i bivacchi, sedersi per terra ma anche di girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno. "Un'ordinanza che avevamo già nel periodo pre-Covid - sottolinea Viacava -, e che avevamo messo a punto dopo alcuni colloqui con il Comune di Venezia. Portofino è un gioiello, ci si deve comportare di conseguenza".