Portofino, conto alla rovescia per le Regate di Primavera: 28 imbarcazioni iscritte

Nel borgo ligure di Portofino tutto è pronto per le Regate di Primavera organizzate dallo Yacht Club Italiano che inizieranno il 4 maggio, con l’arrivo degli scafi iscritti e delle operazioni di registrazione per alzare il sipario sulle regate da venerdì 5 a domenica 7 maggio. 28 le imbarcazioni iscritte a oggi con una lunghezza che va dai 15 ai 29 metri di Drifter Cube, il grande Swan 98 di Andrea Bianchedi che è il più grande della flotta.

Ben rappresentata anche la compagine di scafi dei cantieri partner dell’edizione 2023 – Ice Yachts e Solaris Yachts, presenti con 9 scafi per il primo e 7 per il secondo.



ICE YACHTS: è uno dei cantieri italiani più all’avanguardia e specializzato nella costruzione di scafi da crociera/regata innovativi e velocissimi. A Portofino sarà in mare con la sua gamma di yacht da 52 a 78 piedi, tutti nati dalla matita di Umberto Felci e costruiti in materiali compositi di ultima generazione dal cantiere di Salvirola. Le Regate di Primavera saranno anche teatro della ICE CUP 2023, il trofeo annuale riservato agli ICE Yachts che assegnerà diversi premi agli armatori meglio classificati nelle due categorie: IRC e Open.



SOLARIS YACHTS: uno dei marchi storici della cantieristica italiana, nato ad Aquileia negli anni Settanta e diventato un punto di riferimento internazionale per la qualità dei suoi yacht. Solaris progetta e realizza oggi yacht di alta qualità, che coniugano tecnologia, solidità ed elevata tradizione artigianale. A Portofino è presente con 7 unità, dal nuovissimo 50’ al 64RS. Tutta la produzione Solaris è progettata dallo studio argentino di Javier Soto Acebal, lo studio tecnico del cantiere per interni e ha una gamma interamente costruita in Italia che va dal ‘piccolo’ 40’ (12 metri) al grande 111RS (oltre 33 metri).



A sfidarsi in mare, oltre alle barche a vela dei cantieri partner, diversi grandi maxi come i grandi Swan del cantiere finlandese Nautor Swan (il 98 Drfiter Cube e il 78’ Azzurro) e i Wally come il 94’ Sensei e il 78’ Kauris II. Le Regate di Primavera saranno l’occasione per veder volare lo spettacolare FlyingNikka di Roberto Lacorte, one-off di 18 metri varato nel 2022 e che riprende stile e tecnologia degli scafi di Coppa America di ultima generazione. A onorare il campo di regata anche il Sindaco di Genova Marco Bucci che sarà tra le boe del Tigullio a bordo del suo Grand Soleil 52 LC Frally.

Le regate si svolgeranno da venerdì 5 a domenica 7 maggio nelle acque del Golfo del Tigullio con le barche divise nelle due categorie IRC e Open. La Premiazione è prevista al termine dell’ultima prova di domenica al villaggio regate allestito sul molo Umberto I di Portofino.





Gli eventi a terra

Un ricco programma sociale è previsto a terra per il dopo regata qui nel dettaglio:

Giovedì 4 maggio

10:00 – 18:00: arrivo e registrazione equipaggi (Portofino e SML)

19:00: Welcome Cocktail del Comune di Santa Margherita Ligure e Yacht Club Italiano - Bagni Sirena a Santa Margherita Ligure.

Venerdì 5 maggio

20:00: Crew Party sul Molo Umberto I offerto dal Comune di Portofino.

Sabato 6 maggio

17:00: Slow Fish in Piazzetta, il mercato dei produttori ittici by Splendido Mare, A Belmond Hotel;

18:00: Premiazione ICE CUP – Molo Umberto I Portofino

18:30: Owner’s Cocktail di Banca Passadore (su invito) – Sede YCI Portofino;

20:30: Owner’s Dinner al DAV Mare Restaurant by Splendido Mare (su invito).

Domenica 7 maggio

Al termine delle regate cerimonia di premiazione delle Regate di Primavera presso il Race Village a Portofino.