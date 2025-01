Porto di Pozzallo, 26 milioni di euro in tre anni per il rilancio e la sostenibilità

Il porto di Pozzallo si prepara a un futuro più competitivo grazie a investimenti di oltre 26 milioni di euro in meno di tre anni. Avviati cantieri strategici per la riqualificazione e l’innovazione infrastrutturale, come riporta Ferpress.

Investimenti strategici – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha stanziato oltre 26 milioni di euro per il rilancio del porto di Pozzallo. Gli interventi puntano a migliorare traffici merci, trasporti passeggeri e crocierismo, trasformando lo scalo in un hub efficiente e all’avanguardia.

Progetti in corso – Tra le opere principali figurano la riqualificazione della banchina di riva e l’adeguamento dei fabbricati d’accesso, per un valore complessivo di circa 149mila euro ciascuno. In corso di gara la rete idrica e antincendio (2,85 milioni di euro) e la rete fognaria (1,8 milioni). Lavori già avviati anche per il dragaggio del porto piccolo (1,5 milioni) e il cold ironing, un sistema innovativo per l’alimentazione elettrica delle navi, finanziato con 15 milioni di euro.

Nuovi uffici Adsp – È stato inaugurato il cantiere per la costruzione dei nuovi uffici dell’Autorità portuale, un progetto dal valore di 750mila euro che sostituirà le attuali strutture provvisorie. “Il porto di Pozzallo è in una fase di crescita importante che segnerà il suo futuro nei prossimi anni,” ha dichiarato Francesco Di Sarcina, presidente dell’Adsp.

Collaborazione locale – Presente all’evento il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che ha espresso soddisfazione: “Il nostro porto sta diventando un gioiello, con importanti prospettive economiche per l’intero comprensorio.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.