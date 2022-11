Porto di Genova, a Calata Bettolo domani attracca Coruna: una nave da ben 40 m di larghezza

Una novità importante per lo scalo del capoluogo ligure. Domani, con una settimana di ritardo rispetto al primo annuncio, in arrivo a Calata Bettolo ecco Coruna, una nave dalle notevoli dimensioni. Sono addirittura 40 i m di larghezza della nave in arrivo nel porto della Superba, in un terminal che fino ad oggi non aveva visto attraccare colossi di questo genere. Se infatti dal punto di vista della lunghezza precedentemente da queste parti si erano già viste navi lunghe 294 m (la Coruna è lunga "solo" 275 m), per quanto concerne la larghezza si era arrivati al massimo a 32 m, un significativo 20% in meno rispetto alle misure della Coruna.

Anche a livello di capacità un grande aumento, con la possibilità di trasportare circa 6000 teus, contro i 3500 della dimensione precedente (circa il 70% in più). Rimorchiatori, piloti e ormeggiatori faranno la loro parte, cercando di contenere il pericolo da tempo avvertito, ossia il timore che navi troppo larghe attraccate potessero mettere a rischio la sicurezza durante il transito di altre navi, sia in ingresso che in uscita dal porto, e un tavolo tecnico in Capitaneria sta allestendo gli ultimi preparativi.