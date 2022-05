Porto di Ancona, arrivano sei navi da crociera in otto giorni

di Edoardo Cozza

Una grande opportunità per i crocieristi che potranno visitare la città visto che adesso possono muoversi in autonomia grazie alla fine delle restrizioni

Sarà una bella settimana di crociere per il porto di Ancona. Dall’8 al 16 maggio saranno ben sei le navi specializzate nelle crociere che attraccheranno nel porto di Ancona. Una grande opportunità per i crocieristi che potranno visitare la città visto che adesso possono muoversi in autonomia grazie alla fine delle restrizioni per l’emergenza sanitaria. Potranno anche dedicarsi alla scoperta dei luoghi turistici del territorio usufruendo delle escursioni organizzate dalle compagnie di navigazione.

Domenica prossima 8 maggio, alle 9, ci sarà la quinta toccata di Msc Fantasia in viaggio nel mare Adriatico, nello scalo dorico 22 volte in questa stagione. Ogni 15 minuti partirà dalla banchina 26 per piazza Cavour una navetta gratuita, messa a disposizione dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale grazie ad un finanziamento regionale. La nave di Msc Crociere ripartirà alle 15 per Kotor, in Montenegro.

Lunedì 9 maggio ci sarà il grande ritorno di Marella Explorer 2 dopo il rallentamento del settore crocieristico dovuto all’emergenza sanitaria. La nave della compagnia Marella Cruises farà la prima delle 12 toccate previste nel 2022: attraccherà alle 8 alla banchina 15, in arrivo da Ravenna, e ripartirà alle 18 per il porto di Spalato, in Croazia, lungo un itinerario nel mare Adriatico che comprende anche Venezia e Koper in Slovenia.

Mercoledì 11 maggio alle 12 arriverà Azamara Onward da Dubrovnik, in Croazia. La nave della flotta di lusso della compagnia Azamara Cruises ripartirà alle 20 con destinazione Ravenna. Tornerà ad Ancona il 13 ottobre.

Giovedì 12 maggio ci sarà il battesimo della nuova Viking Mars, la nave della Viking Cruises varata lo scorso luglio nello stabilimento di Fincantieri di Ancona. Il viaggio inaugurale partirà dalla banchina 15.

Domenica 15 maggio toccherà al nuovo appuntamento settimanale con Msc Fantasia mentre lunedì 16 maggio, alle 9, attraccherà il Nautica alla banchina 15 in arrivo da Trieste. Dopo una lunga giornata marchigiana, la nave della compagnia Oceania Cruises ripartirà alle 19 per il porto di Spalato, in Croazia.