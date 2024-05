Polo Logistica FS: gli studenti della Sapienza in visita il Terminal di Pomezia

Il Polo Logistica del Gruppo FS ha aperto le porte del suo Terminal Intermodale di Pomezia agli studenti del Master in Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari dell’Università Sapienza di Roma.

Un’occasione per vedere da vicino come si opera per favorire l’intermodalità tra ferro e gomma, trasferendo velocemente la merce dal treno al camion, e viceversa, per l’ultimo miglio.

La visita rappresenta la giornata di chiusura del modulo dedicato al Trasporto Merci e Logistica che, nel corso di queste settimane, ha visto alternarsi in cattedra i professionisti del Polo Logistica per illustrare tutti gli ambiti della logistica integrata.

Il terminal di Pomezia, gestito da Mercitalia Shunting & Terminal, rappresenta uno snodo fondamentale per il trasporto merci del centro Italia, connesso con il resto del Paese e dell’Europa, attraverso un network di servizi ferroviari merci ad alta frequenza.

L’impianto si estende su un’area di 90 mila metri quadri a cui si aggiungono 3 magazzini di 21 mila metri quadri complessivi, è dotato di 13 binari utilizzati per il traffico intermodale e convenzionale e gestisce ogni anno circa 4.500 treni.

L’edizione 2024 del Master di II livello in Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari, promosso dall’Università La Sapienza in collaborazione con il Gruppo FS e altre autorevoli realtà aziendali del settore, coinvolge 17 studenti laureati in ingegneria (prevalentemente specializzati in ingegneria civile). Il Master, nel complesso, si compone di 12 Moduli. Il Polo Logistica è coinvolto dal 2003 nel modulo 8 “Trasporto Merci e Logistica (TML)”, coordinato dal Prof. Filippi e da Aldo Maietta, Responsabile Affari Regolatori di Mercitalia Logistics.