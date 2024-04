Politica, Patuanelli (M5S) a Telenord: "No ad alleanze elettorali se dopo il voto manca intesa sui programmi, allora meglio stare all'opposizione"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ospite della rassegna stampa quotidiana di Telenord, il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli conferma l'intransigenza della sua area rispetto alle esigenze elettorali all'orizzonte. "La stagione elettorale da qui a giugno è caratterizata dalle europee, che sono regolate dal proporzionale e dove si evidenzia in tutti gli schieramenti l'esigenza di differenziazione e questo condiziona il momento politico".

"L'idea di stare tutti insieme per andare al governo di un territorio e poi scoprire di non essere d'accordo su niente non è un obiettivo sano. Io credo che sia più giusto proporre un percorso di grande condivisione per un territorio e solo a quel punto trovare l'interprete di sintesi più adatto. In mancanza di queste condizioni, si andrà all'opposizione. All'idea di vincere per vincere non siamo più disponibili, se mai lo siamo stati, la nostra priorità - conclude - è ragionare in chiave di progetto politico".