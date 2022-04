Pioli: "Il Genoa gioca in maniera semplice ed efficace. L'abbiamo studiato bene"

di Redazione

L'allenatore del Milan inquadra così la sfida con i rossoblù di domani sera. "Abbiamo preparato determinate situazioni per avere dei vantaggi"

"Quando si preparano le partite studiamo tanto gli avversari. Il Genoa al di là dell'ultima partita, pesante nella sconfitta ma non nella prestazione, gioca un calcio semplice ed efficace; abbiamo preparato delle situazioni per avere dei vantaggi".

Stefano Pioli, allenatore del Milan, inquadra così la partita contro i rossoblù.

Una gara importante per i rossoneri nella corsa scudetto.

Per la quale sarà necessario migliorare certe lacune palesate dalla sua squadra in attacco.

"So che a voi giornalisti piace parlare di piano A e di piano B. Li abbiamo anche per domani per cercare di essere più imprevedibili di quello che stiamo riuscendo a fare ultimamente".