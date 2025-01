Piciocchi a Telenord: "Cantieri essenziali per Genova, lavoriamo per tutelare i cittadini"

Sestri Ponente e il suo cantiere navale, destinato a diventare il più grande del Mediterraneo, sono al centro dell’attenzione cittadina per l’impatto dei lavori sul territorio. “Vogliamo le opere, ma i cittadini devono essere tutelati”, ha dichiarato Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente di Genova, in un’intervista a Telenord.

Assemblea pubblica– Il 22 gennaio si terrà una nuova assemblea, fortemente voluta dall'amministrazione (dopo quella che si svolse a novembre), per promuovere un confronto diretto con il commissario straordinario e l’Autorità Portuale. “Le vibrazioni generate dai ‘martelloni’ utilizzati per la sistemazione dei pali sono monitorate costantemente”, ha spiegato Piciocchi. L’incontro affronterà anche temi come le compensazioni territoriali richieste a Fincantieri e la necessità di conciliare il cantiere con il rispetto dell’ambiente e del tessuto urbano: "Su Sestri Ponente c'è un tema di percezione della sicurezza- ha detto il Reggente - anche Fincantieri deve fare la sua parte e come Comune siamo in campo affinché vengano pattuite delle compensazioni".

Decoro urbano– Oltre alle problematiche legate ai lavori, il vicesindaco ha posto l’attenzione sulla sicurezza percepita e sul decoro della zona. “Affronteremo il tema delle maestranze straniere che bivaccano nella zona, e su questo Fincantieri deve impegnarsi molto di più, e proporremo un’intesa commerciale per limitare l’apertura di attività non consone al territorio”, ha detto. Tra le iniziative già realizzate, ha citato la riapertura del teatro Verdi, definito “un presidio culturale fondamentale”.

Altri cantieri– L’intervista ha toccato anche altre aree interessate dai lavori infrastrutturali, come Certosa, Sampierdarena, Rivarolo e Fegino, coinvolte nella costruzione dell’ultimo miglio del Terzo Valico ferroviario. “Abbiamo ricevuto 200 milioni di euro dal governo per gli indennizzi e stiamo facendo dialogare Rfi, Autorità Portuale e Cociv con i cittadini”, ha sottolineato.

Trasporti e politiche tariffarie– Piciocchi ha inoltre affrontato la questione delle tessere gratuite Amt per under 14 e over 70, che al momento saranno valide fino al 30 aprile. “È una questione tecnica legata alle coperture economiche”, ha spiegato, confermando l’intenzione di estendere la misura senza oneri per i cittadini e di renderla strutturale in futuro. "Abbiamo una delle politiche tarriffarie più avanzate d'Europa e la migliore d'Italia - ha aggiunto Piciocchi - dato riconosciuto dal ministero dell'Ambiente. L'operazione di gratuità decisa da Marco Bucci e che io ho pienamente condiviso è stata molto coraggiosa, ha ancora bisogno di qualche aggiustamento di tipo finanziario, ma è nostra precisa intenzione proseguire su questa strada".

Missione internazionale– L’intervista si è conclusa con un accenno alla recente missione in Vietnam, organizzata con Spediporto. “È il Paese con la crescita economica più alta del Sud-Est asiatico. Dobbiamo accreditarci in quel mondo per sviluppare il nostro porto. Non è mai tempo perso lavorare per la proiezione internazionale di Genova”, ha concluso.

