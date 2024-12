Piaggio Aero, Orlando (Pd): "Vigilare su offerte per evitare scenari speculativi, valutare intervento pubblico"

"Uno dei temi che non è minimamente emerso nella discussione che si è avviata all'indomani delle elezioni regionali è il destino dell'industria della nostra regione o il futuro delle realtà industriali della nostra regione, se non in termini di un auspicabile utilizzo di alcune aree che non sono più utilizzate in questo senso. Credo che sia invece molto importante mettere l'attenzione sulle crisi industriali, sul futuro di alcuni soggetti industriali del nostro territorio. Sul futuro di ILVA che sta attraversando una fase di trasformazione, sul futuro di Ansaldo Energia che attende un rilancio dopo la capitalizzazione, iniziato con l'acquisizione di alcune importanti commesse, e sul futuro di Piaggio Aerospace, poi ci sono altre realtà industriali in difficoltà". Lo dice in un video pubblicato sui social il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

"Nei giorni scorsi il Ministro Urso - ricorda l'esponente dem - rispondendo a un'interrogazione della collega Cavo in aula, ha detto che ci sono tre offerte che riguardano Piaggio. Io credo che sia molto importante guardare la qualità di queste offerte, capire se hanno effettivamente le spalle sufficientemente larghe per procedere ad un rilancio. Se questo non fosse possibile si tratta di capire come anche un intervento di soggetti pubblici può aiutare a garantire che non ci siano manovre di carattere speculativo. È importante intervenire rapidamente e chiudere l'amministrazione straordinaria che si è prolungata per troppo tempo e che rischia di indebolire un soggetto importante, di grande qualità. Presteremo la massima attenzione e chiederemo garanzie - conclude Orlando - rispetto alla qualità e alla forza di chi si è proposto per intervenire, e chiederemo anche ai soggetti pubblici di accompagnare questo percorso".