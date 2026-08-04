Pd Liguria: "Sprecata mattinata per calendarizzare consiglio straordinario su Autonomia differenziata"

"Mentre cittadini e imprese chiedono risposte concrete su lavoro, sviluppo industriale e servizi, la maggioranza manda in fumo un'intera mattinata di consiglio regionale per calendarizzare, nella prima settimana di settembre, un Consiglio straordinario sull'Autonomia differenziata". A lanciare l'accusa è il gruppo Pd in Regione Liguria al termine della prima parte della seduta odierna del consiglio regionale che ha visto una lunga sospensione, oltre due ore, che di fatto ha portato a rimandare le interrogazioni previste.

Per il maggior partito di opposizione "si sacrifica il lavoro del Consiglio regionale per una riforma che continuiamo a ritenere profondamente sbagliata. L'autonomia differenziata non rappresenta un'opportunità per la Liguria: rischia invece di aumentare le disuguaglianze tra i territori e di produrre effetti ancora più pesanti sulla sanità pubblica, già oggi in forte sofferenza a causa delle politiche della destra".

"Una riforma - conclude il gruppo Pd regionale- che non mette d'accordo neanche la maggioranza che per risolvere le proprie spaccature interne ha impiegato l'intera mattinata in una riunione. E ancora una volta le esigenze e le richieste dei cittadini liguri hanno dovuto attendere, perché le priorità del centrodestra non sono le emergenze del territorio, ma quelle che indica il governo".

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