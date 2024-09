Patteggiamento Toti, Bucci: "Contento che tutte le pratiche amministrative siano risultate legali"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Non è che un argomento che riguarda me, non commento queste cose. Noi andiamo avanti con il nostro programma perchè c'è una Regione da gestire, da migliorare e da amministrare. Il mio obiettivo è quello di consolidare i risultati raggiunti e fare così, risultati fantastici e migliorarli. Tutto il resto non lo commento. C'è una cosa che mi ha fatto piacere: che tutte le partiche amministrative siano risultate corrette, significa che il lavoro è stato fatto molto bene, e noi faremo ancora meglio". - così il sindaco di Genova Marco Bucci risponde alla richiesta di un commento sulla decisione di patteggiamento da parte di Giovanni Toti, nell'ambito della maxi inchiesta per corruzione che ha travolto la Liguria.

Il sindaco e candidato per il centrodestra alle prossime elezioni Regionali ha partecipato al convegno "Genova e la Liguria al centro delle politiche del Mediterraneo" organizzato da Forza Italia; relatrice anche la presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia Letizia Moratti, che per la Liguria ha sollevato come nodo principale quello delle infrastrutture

"Non solo le infrastrutture" - prosegue Bucci - "c'è anche il tema dell'ambiente, il mantenimento e lo sviluppo del turismo in Liguria, lo sviluppo economico, dell'industria, del terziario e della Blue Economy"

Il sindaco Bucci chiude con una stoccata al candidato del centrosinistra Andrea Orlando, ex ministro del lavoro: "I nodi industriali vanno risolti, a me risulta che qualcuno che una volta faceva il ministro del Lavoro avesse questo compito. Ora tocca a noi"