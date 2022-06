Parte Benvenuti in Liguria, il nostro grande viaggio con Maria Teresa Ruta

di Redazione

Da questa sera alle 20:30 la nuova trasmissione ideata dall'editore Massimiliano Monti. Prima puntata alla scoperta di Andora

Benvenuti in Liguria. Ci siamo, parte questa sera una nuova straordinaria trasmissione di Telenord, nata da un'idea dell'editore Massimiliano Monti.

Un viaggio straordinario nelle bellezze della nostra Regione, con una guida unica, Maria Teresa Ruta, uno dei volti più amati della televisione italiana e da tanti anni amica di Telenord. La prima puntata di 'Benvenuti in Liguria' andrà in onda questa sera alle 20.30 (in replica sabato alle 22.50 e domenica alle 14.30 e 19.30). Immagini, volti e storie della nostra straordinaria Liguria, questo e molto altro sarà il cuore della trasmissione.

Nella prima puntata Maria Teresa Ruta ci guiderà nelle meraviglie di Andora. In compagnia di personaggi famosi e locali che racconteranno punti di vista sempre nuovi, anche per i liguri stessi. Questo comune, in provincia di Savona, è famoso non solo per essere una rinomata località turistica della riviera del ponente ligure, ma anche per ospitare "Azzurro Pesce d'Autore". Una grande kermesse enogastronomica dedicata alle eccellenze italiane e del territorio con un’attenzione particolare ai prodotti ittici.