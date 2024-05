Palermo-Sampdoria LIVE 2-0, Diakité fa doppietta in avvio di ripresa

Spareggio in gara secca tra Palermo e Sampdoria allo stadio "Renzo Barbera". I blucerchiati, finiti settimi anziché sesti per effetto dei 2 punti di penalità "eredità" della gestione precedente, giocano alla Favorita anziché in casa e sono obbligati a vincere, il pareggio qualifica i sicliani.

Il Palermo parte subito forte e sfiora il vantaggio con Brunori, la Sampdoria sembra faticare la pressione anche dell'ambiente. Clamorosa l'occasione sprecata da Insigne II, che colpisce l'esterno della rete. I rosanero perdono attorno al quarto d'ora Ceccaroni per infortunio, sostituito da Marconi. A metà frazione la Sampdoria sembra trovare un maggiore equilibrio, anche se non riesce ad affacciarsi dalle parti di Desplanches. Palermo vicino al gol poco dopo la mezz'ora, con Stankovic che si supera su Soleri. E' l'anticipo del gol rosanero firmato da Diakité, che supera Stankovic su assist di Brunori. Nel recupero Depaoli prende un cartellino per fallaccio su Brunori. L'impresa, da difficile che era, diventa terribile.



Al rientro in campo, non ci sono sostituzioni. Ma il Palermo trova subito il raddoppio con un'azione fotocopia di quella del vantaggio: stavolta l'assist è di Lund, Diakité firma la doppietta.



LA CRONACA

PRIMO TEMPO

1' Brunori ci prova subito dal limite, palla deviata che finisce tra Soleri e Insigne che si ostacolano, l'azione sfuma.

8' Piccini perde palla, Yepes non rimedia e così Insigne sfiora il gol, ma sbaglia per eccesso di confidenza.

20' Nel Palermo Marconi rileva Ceccaroni, afflitto da un problema al quadricipite destro.

26' Ci prova Insigne II con il sinistro da fuori area, palla alta sopra la traversa.

34' Molto reattivo Stankovic su un colpo di testa ravvicinato di Soleri, il portiere riesce a deviare a lato.

43' GOL PALERMO. Calcio d'angolo, palla in area dove Brunori controlla, si porta la palla sul sinistro e crossa al centro, Diakite calcia di prima con il destro e infila Stankovic a fil di palo. 1-0.



SECONDO TEMPO

47' GOL PALERMO. I rosanero raddoppiano con un'azione fotocopia di quella del vantaggio: l'assist è stavolta di Lund, a raddoppiare è Diakité. 2-0.





PALERMO-SAMPDORIA 2-0

RETE: 43' e 47' Diakité.

PALERMO: Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni (20' Marconi); Diakitè, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne II, Brunori; Soleri. Allenatore: Michele Mignani.

SAMPDORIA: Stankovic; Piccini, Gonzalez, Ghilardi; Depaoli, Yepes Laut, Ricci, Giordano; Borini, Esposito; De Luca. Allenatore: Andrea Pirlo.

ARBITRO: Colombo di Como.