Ospedaletti, netturbino travolto dal suo camion. E' grave

di Redazione

Il mezzo ha cominciato a slittare sulla ghiaia malgrado il freno a meno tirato. L'uomo è stato sbattuto contro la recinzione di una casa. Trasportato in Ospedale con l'elicottero

Ha cercato di fermare il camioncino della nettezza urbana, del quale aveva perso il controllo su una strada in forte pendenza, ma è stato travolto dal mezzo che lo ha schiacciato contro la recinzione di una casa privata. Un netturbino è rimasto gravemente ferito stamane in strada Martina Noce, sulle alture di Ospedaletti (Imperia).

Secondo quanto ricostruito, l'uomo. 35 anni, era impegnato nella raccolta differenziata porta a porta, lungo una strada stretta, ripida e con l'asfalto in alcuni tratti coperto di ghiaia. A un certo punto, nonostante il freno a mano in funzione, il camioncino ha iniziato a muoversi autonomamente, slittando sulla ghiaia. Il netturbino, nel tentativo di evitare il peggio, ha cercato in ogni modo di fermarne la corsa, ma è stato travolto.

Nell'incidente, l'uomo ha riportato un trauma da schiacciamento. Anche se gravemente ferito è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa. Vista la gravità del caso è stato allertato anche l'elisoccorso.