Orero: strada della Piana chiusa per due giorni mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio

Il Comune di Orero ha annunciato la chiusura della strada comunale della Piana per i prossimi mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio. Durante queste giornate, verranno eseguiti interventi di messa in sicurezza necessari per garantire la tutela dei cittadini. La strada sarà completamente inaccessibile ai veicoli, eccetto che per pedoni e mezzi di soccorso.

Lavori di messa in sicurezza - Gli interventi hanno come obiettivo la manutenzione e la protezione del tratto stradale. La chiusura, anche se temporanea, è fondamentale per evitare disagi maggiori e per evitare potenziali pericoli. I lavori dovrebbero essere completati nel corso delle due giornate previste, con la possibilità di estensioni in base al progresso delle operazioni.

Sgombero delle automobili - Il Comune ha invitato i residenti a rimuovere le proprie automobili dalle aree limitrofe alla strada prima dell'inizio dei lavori. Al termine dei lavori di messa in sicurezza, il Comune fornirà ulteriori aggiornamenti riguardanti lo stato della strada e la possibilità di ripristino completo della viabilità. Le autorità locali monitoreranno la situazione e, se necessario, comunicheranno eventuali modifiche al piano iniziale. Il Comune di Orero ha assicurato che tutte le operazioni saranno svolte con la massima attenzione e celerità, minimizzando i disagi per i residenti. Si consiglia a tutti di prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali.

