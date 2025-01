Operazione antidroga a Savona, 10 arresti e 38 kg di droga sequestrati

Un’importante operazione antidroga ha portato all’arresto di 10 persone e al sequestro di 38 kg di droga nella provincia di Savona. L’indagine, avviata nel novembre 2023, ha coinvolto 22 individui, smascherando una rete di spaccio fiorente e ben organizzata.

Interventi– All’alba di ieri, circa 70 Carabinieri, supportati dal Nucleo Cinofili di Villanova d’Albenga, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per 5 persone, accusate di traffico di stupefacenti. Durante le perquisizioni, altre 5 persone sono state arrestate in flagranza e 4 denunciate. Il sequestro include 38 kg di droga e un milione di euro in contanti, nascosti in finte tubature nel garage di uno degli indagati.

Indagine– L’inchiesta ha documentato la cessione di grandi quantità di sostanze, tra cui oltre 100 kg di hashish e 35 kg di marijuana. Le droghe erano destinate alle piazze di spaccio locali e frequentatori di locali notturni della riviera. Due canali di approvvigionamento principali sono stati identificati, uno gestito da cittadini marocchini e uno da albanesi.

Modus operandi– Particolarmente ingegnoso il metodo di occultamento adottato da due indagati, ex gestori di una palestra e di un negozio di alimenti per animali ad Albenga. La droga veniva nascosta in confezioni di cibo per cani e venduta sia nei locali che a domicilio.

Sequestri– Tra gli oggetti confiscati, una Mercedes acquistata con i proventi illeciti. Le attività tecniche e i pedinamenti hanno permesso di raccogliere prove che collegano i principali indagati alla rete di spaccio, evidenziando una gestione ben strutturata.

Conferme– L’operazione testimonia il continuo impegno dei Carabinieri nella lotta allo spaccio per tutelare giovani e categorie vulnerabili. La fase preliminare del procedimento penale lascia aperte valutazioni definitive sulle responsabilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.