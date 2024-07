Ok da Bureau Veritas a Carbon Footprint Mobility di Zucchetti per calcolare emissioni mobilità aziendale

In base alla nuova direttiva UE sulla rendicontazione societaria in termini di sostenibilità (CSRD), sempre più aziende sono tenute a realizzare l’inventario delle proprie emissioni di gas a effetto serra e a trovare strategie utili a ridurle.

Tra i processi che devono essere analizzati a questo scopo c’è ovviamente anche quello della mobilità aziendale (trasferte, spostamenti casa-lavoro e utilizzo delle flotte), con la necessità di rilevare in modo oggettivo la propria impronta di carbonio secondo gli standard previsti dalla normativa.

Zucchetti, che ha lanciato sul mercato un’offerta di software e servizi digitali in ottica ESG, ha realizzato una specifica soluzione, Carbon Footprint Mobility, che consente proprio alle imprese di calcolare le emissioni di gas serra derivanti da tutti gli spostamenti che i collaboratori effettuano per motivi di lavoro e quindi di misurarne il relativo impatto ambientale.

In sintesi, il processo di calcolo parte dal recupero dei dati (spese di trasporto sostenute in trasferta, informazioni dalle agenzie viaggi sui tragitti e sulle percorrenze, consumi della flotta aziendale e le caratteristiche dei mezzi, dati sugli spostamenti casa-lavoro e sui giorni di smartworking), che vengono poi inseriti nel motore di calcolo per la quantificazione delle emissioni correlate alla mobilità aziendale grazie a un algoritmo proprietario validato da Bureau Veritas Italia in linea ai principali standard internazionali (GHG Protocol e ISO 14064:1).

“Con Carbon Footprint Mobility si ottiene un report dettagliato da utilizzare per certificazioni e/o comunicazioni verso stakeholders interni ed esterni o da incorporare nei bilanci di sostenibilità – dichiara Valentina Ubaldi, Head of HR Mobility e ESG Solution di Zucchetti – a dimostrazione di quanto la tecnologia, insieme a una metodologia dettagliata, consenta di fornire informazioni robuste, utili a prendere decisioni e a definire best practice che siano veramente sostenibili.

Tra l’altro il caricamento dei dati è reso ancora più rapido se in azienda sono presenti le applicazioni Zucchetti dedicate alla gestione della mobilità aziendale, ossia ZTravel, ZCarfleet e ZGreenMove, in quanto le informazioni vengono passate a Carbon Footprint Mobility in modo automatizzato, senza la necessità di estrarre le informazioni da file Excel o da altri strumenti di produttività individuale.

A seguito dell’utilizzo del Carbon Footprint Mobility, le aziende potranno chiedere a Bureau Veritas Italia di verificare l’impatto che la mobilità aziendale ha sulle emissioni di GHG, favorendo la scelta di comportamenti virtuosi”.

Secondo Andrea Filippi, Service Line Manager della Divisione Certificazione di Bureau Veritas, “il confronto con le best practice internazionali aggiunge robustezza ai processi di calcolo, generando fiducia sul mercato. Bureau Veritas Italia è orgogliosa di contribuire con le proprie attività di verifica e validazione alla valorizzazione degli strumenti che, uscendo dall’autoreferenzialità, supportano le aziende nel fondamentale percorso di calcolo della carbon footprint”.