Nomina Signorini, Bucci rincara la dose contro Orlando (Pd): "Gli suggerisco di ripassare la storia recente di Genova"

"Suggerisco all’onorevole Andrea Orlando di dare un’occhiata alla storia recente della nostra città e della nostra regione prima di fare esternazioni prive di senso. Imputa a me la responsabilità di avere indicato al ministro Delrio il nome di Paolo Emilio Signorini come presidente dell’Autorità Portuale, ma senza ricordare che Signorini fu nominato nel 2016 con Marco Doria alla guida della città. Quando Signorini divenne presidente la mia elezione a palazzo Tursi non era nemmeno immaginabile nei miei pensieri." - così sui propri profili social il sindaco di Genova Marco Bucci, che risponde nuovamente al deputato del Pd Andrea Orlando, il quale gli scorsi giorni aveva diffuso un post in cui accusava il centrodestra di "dimenticare che l'allora ministro Delrio procedette alla nomina di Paolo Emilio Signorini come presidente dell'0Autorità portuale di Genova e Savona su indicazione del sindaco Bucci"

"Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità - prosegue il post - ed io non mi sottraggo a queste, anche quando si commettono degli errori: non mi risulta però che il sindaco debba intervenire sulla nomina del presidente dell’Autorità portuale indicando al ministro un nome, ma se così fosse stato - come racconta Orlando - a indicare Signorini ad un governo di centrosinistra sarebbe stato un sindaco di centrosinistra.

"Ha perfettamente ragione il viceministro Edoardo Rixi quando ricorda che Signorini venne indicato per due volte da ministri del partito Democratico: nel 2016 Graziano Delrio e nel 2020 Paola De Micheli. Mi auguro che la campagna elettorale si faccia su idee e progetti per il futuro della Liguria e non su fake news che si continuano a far circolare." - conclude il sindaco

E' pure vero che l'ex sindaco di Genova Marco Doria era membro del Comitato Portuale, carica che ricopri' anche dopo avere perso le elezioni contro Bucci nel 2017.

Doria infatti era diventato membro del comitato in quanto sindaco di Genova, cosa che successivamente non fu più permessa dopo la modifica alla legge pertinente. Nonostante nel 2017 non fosse più sindaco di Genova, Marco Doria, decise comunque, contro ogni ragionevolezza, di rimanere al suo posto all'interno dell'ente.