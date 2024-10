Nobel Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun, scopritori della tecnologia mRNA usata nel vaccino Covid

Il Premio Nobel 2024 per la Medicina è andato a Victor Ambros e Gary Ruvkun, due biologi molecolari statunitensi che hanno contribuito alla scoperta del mRNA, elemento fondamentale tra l'altro per lo sviluppo dei vaccini anti Covid e per un altro vaccino, in corso di elaborazione, funzionale a combattere le neoplasie polmonari.

Victor R. Ambros, 71 anni, è un biologo dello sviluppo che ha scoperto il primo microRNA conosciuto. È professore presso la University of Massachusetts Medical School di Worcester, Massachusetts. Gary Bruce Ruvkun, 72 anni, è un biologo molecolare americano al Massachusetts General Hospital e professore di genetica alla Harvard Medical School di Boston.

Ecco le date degli annunci degli altri premi. Nobel per la Fisica, martedì 8 ottobre alle ore 11,45; Nobel per la Chimica, mercoledì 9 ottobre alle ore 11,45; Nobel per la Letteratura, giovedì 10 ottobre alle ore 13, con il rumeno Mircea Cartarescu grande favorito rispetto a Salman Rushdie e Murakami Haruki; Nobel per la Pace, venerdì 11 ottobre alle ore 11 non a Stoccolma ma a Oslo. Chiuderà la settimana dedicata alle premiazioni il nuovo Premio della Banca di Svezia per le Scienze Economiche, non previsto nel testamento di Alfred Nobel e quindi non considerabile un vero e proprio Nobel, che verrà annunciato lunedì 14 ottobre alle 11,45.