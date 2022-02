Murolo: "Bene i complimenti a Bucci ma Calenda e soci non sono ospiti graditi"

di Marco Innocenti

"Non ci interessa chi non sa trovare casa o finge di flirtare con noi. Il centrodestra ha governato la città e si ripresenterà compatto"

"Bucci è un gigante in confronto ai sindaci che avevamo prima". Così Giuseppe Murolo di Fratelli d'Italia, dopo i messaggi al miele di Carlo Calenda al sindaco di Genova Marco Bucci. "Ha fatto bene e potremo anche arrivare ad appoggiarlo alle prossime amministrative" aveva detto il leader di Azione. "E' chiaro che un sindaco vincente invita molti a salire sul carro del vincitore - dice Murolo chiudendo ogni possibile spiraglio - Noi però siamo sempre stati leali con lui da 5 anni e credo che il centrodestra organizzerà insieme a Bucci un programma di altri 5 anni ancora più incisivo su valori ed idee di centrodestra. Se gli altri si innamorano di noi, io non posso dire loro di no ma di certo saranno ospiti e non ci faranno cambiare idea o indirizzo politico. Porte aperte a nuove forse politiche? No, per niente. Se qualcuno dice bravo a Bucci o al suo vicesindaco che è in quota Fratelli d'Italia non mi può che far piacere ma Bucci e il centrodestra sono quelli che hanno governato la città e che si ripresenteranno per governarla ancora. Se gli altri non sanno trovare casa o fanno finta di flirtare con noi per alzare il prezzo col centrosinistra non mi interessa ma certamente non sono ospiti graditi".