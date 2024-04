MTS: il viceministro alle Infrastrutture Bignami in visita alla “Rimessa 8” della zona industriale

Nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile, il viceministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Galeazzo Bignami, ha fatto visita alla sede dell’Aziende Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. alla zona industriale, nella “Rimessa 8”.

Accompagnato dall’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia, il viceministro ha avuto modo di apprezzare i numerosi interventi realizzati negli ultimi anni e prendere atto di quelli in corso di realizzazione. Nello specifico, lo stesso Bellavia ha illustrato i progetti già realizzati, tra cui: la nuova flotta, oggetto di conversione green, con l’acquisto e la messa già in servizio di 36 nuovi bus full electric; la costruzione di una infrastruttura di ricarica di deposito con 45 punti di ricarica per autobus e 20 punti di ricarica di autovetture; la costruzione di una pensilina con impianto fotovoltaico. Tra i progetti in corso di realizzazione, inoltre: l’acquisto di ulteriori bus full electric, per un totale di 122 nuovi autobus; l’estensione della infrastruttura di ricarica di deposito, con ulteriori 100 punti di ricarica per i bus e 50 punti di ricarica per le autovetture; infine, la realizzazione di una infrastruttura di ricarica veloce a pantografo ai capilinea, sia nella “Rimessa 1” sia nei parcheggi scambiatori Due Obelischi, Nesima, Fontanarossa e Sanzio.

Tematiche di cui si era già parlato in maniera approfondita anche nel corso della mattinata, in occasione del Convegno nazionale organizzato proprio da AMTS e Comune di Catania sul tema: “Mobilità: storia e prospettive di sviluppo per benefici sostenibili”, svoltosi al Palazzo della Cultura ed in cui è stato lo stesso viceministro Bignami a trarre le conclusioni dei lavori, prima di recarsi in visita a Palazzo degli Elefanti, per incontrare il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e proseguire la sua visita in città.