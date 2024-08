MSC vince per la quinta volta il premio come migliore compagnia di navigazione per l’Asia-Africa agli AFLAS Awards

MSC ha ribadito la sua leadership nel settore marittimo aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento “Best Shipping Line – Asia-Africa” ​​agli Asian Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) Awards 2024. Questa vittoria segna la quinta volta che la più grande compagnia di trasporto container al mondo si aggiudica questo prestigioso titolo, sottolineando l’impareggiabile impegno di MSC per l’eccellenza nei servizi di spedizione e il suo ruolo fondamentale nel promuovere la connettività commerciale tra Asia e Africa.

Negli ultimi decenni, i legami economici tra Africa e Asia si sono notevolmente approfonditi, con l’Asia che emerge come uno dei principali partner commerciali dell’Africa. Per migliorare gli scambi commerciali tra queste due vivaci regioni, MSC collega senza soluzione di continuità i due continenti attraverso i suoi servizi distintivi Africa Express e Ingwe.

Riconoscendo la solida crescita in mercati come Kenya e Tanzania, MSC ha anche introdotto il servizio Dar Es Salaam Express nel 2024. Questo nuovo servizio offre collegamenti diretti dall’Estremo Oriente a Mombasa e Dar Es Salaam, rafforzando i collegamenti tra l’Africa orientale e l’Asia.

Come unico vettore di questi tre servizi, MSC offre grande flessibilità ai suoi clienti. Ad esempio, MSC detiene diritti di attracco prioritari presso il suo Africa Hub a Lomé e i principali centri di trasbordo di Abidjan e Tema, facilitando un servizio efficiente per l’Africa occidentale. Inoltre, per il Sudafrica, MSC ha implementato regolari piani di emergenza tra porti trafficati come Durban e Coega, garantendo rapidi scarichi dei container.

Gilbert Cappellini, Vicepresidente MSC (Liner- Asia), ha sottolineato: “MSC è onorata di essere stata nuovamente riconosciuta come la migliore compagnia di navigazione per il commercio Asia-Africa. Siamo orgogliosi di fornire servizi di spedizione superiori e di stringere solide partnership che guidano il successo in queste importanti rotte commerciali e apprezziamo profondamente la fiducia che i nostri stimati clienti ripongono in noi. Guardando al futuro, rimaniamo fermi nell’essere il partner di fiducia per soddisfare le mutevoli esigenze delle catene di fornitura globali, assicurandoci di mantenere gli elevati standard per cui MSC è nota”.

Ospitati da Asia Cargo News, gli AFLAS Awards riconoscono prestazioni eccezionali e innovazione nel settore della logistica e delle spedizioni in Asia e oltre. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Shanghai, in Cina, il 25 giugno 2024.

Grazie a una rete globale estesa, una flotta di navi all’avanguardia e un impegno costante verso la soddisfazione del cliente, MSC ha costantemente agevolato flussi commerciali fluidi tra Asia e Africa, stimolando la crescita economica nelle due regioni.