MSC e GSBN insieme per il trasporto sicuro delle spedizioni di batterie al litio

MSC ha annunciato la sua collaborazione con Global Shipping Business Network (GSBN), un consorzio neutrale e senza fini di lucro che consente una crescita senza carta, accessibile e sostenibile nel commercio globale con la sua infrastruttura di dati e l’ecosistema di partner, per migliorare ulteriormente la sicurezza nei trasporti spedizioni di batterie al litio. La collaborazione è stata svelata congiuntamente da MSC e GSBN durante il 78° CDC e incontro plenario dell’SMDG ad Anversa, in Belgio.

La crescente presenza di batterie agli ioni di litio trasportate sulle navi portacontainer, a causa delle crescenti dichiarazioni errate, è diventata una delle principali preoccupazioni per il settore del trasporto marittimo, dato il rischio di incendio. Nella sua collaborazione, MSC ha integrato il processo di prenotazione delle spedizioni di batterie al litio con GSBN, che ha ampio accesso ai principali laboratori di test e fornitori di certificazione della Cina, tra cui SICIT e Pony Testing.

Ciò significa che, dopo i test, i certificati immutabili di trasporto sicuro possono essere condivisi direttamente dai laboratori sulla rete blockchain di GSBN e sono accessibili senza problemi durante la prenotazione da parte di MSC. Ciò migliora l’esperienza complessiva del cliente, sostituendo un processo spesso cartaceo in cui tali certificati sono difficili da verificare e comportano rischi come perdita, etichettatura errata e frode. L’intenzione è quella di estendere la collaborazione ad un gruppo più ampio di certificati oltre ad ampliare la rete di laboratori per aumentare la copertura per i vettori.

Bertrand Chen, CEO di GSBN, ha dichiarato: “La domanda senza precedenti di spedizioni di litio ha introdotto nuove sfide per il settore e per coloro che vi lavorano. Il nostro obiettivo attraverso queste collaborazioni è sfruttare la tecnologia per supportare lo sforzo globale verso la sostenibilità e segnare una nuova era nella sicurezza della navigazione. Guardando al futuro, miriamo a estendere la nostra collaborazione a un numero ancora maggiore di compagnie di navigazione e fornitori di certificazione a livello globale per garantire che ogni viaggio salvaguardi la vita”.

Dirk Van de Velde, Chief Health, Safety, Security and Environment Officer di MSC, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con GSBN offre il meglio di entrambi i mondi. Possiamo offrire ai clienti un’esperienza più snella dal momento della prenotazione, garantendo al tempo stesso che le merci che richiedono una movimentazione speciale possano essere trasportate in sicurezza. Ciò è stato reso possibile solo dalla rete blockchain di GSBN e, attraverso di essa, dal suo accesso ai migliori laboratori di test e fornitori di certificazione in Cina, uno dei maggiori esportatori mondiali di beni con batterie agli ioni di litio.”