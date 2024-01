Mountain bike: la Nazionale italiana in ritiro ad Alassio per preparare i Giochi di Parigi

Luca Braidot, Simone Avondetto, Juri Zanotti, Giada Specia e Chiara Teocchi: sono loro i cinque atleti della nazionale azzurra di mountain bike e cross country che stanno sfrecciando sulle strade e sui sentieri della Baia del Sole in questi primi giorni dell'anno, in ritiro ad Alassio fino al prossimo 18 gennaio.

Arrivati in città nei giorni scorsi, si stanno allenando in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 accompagnati dal CT Mirko Celestino (albenganese, 49 anni, da stradista professionista vincitore del Giro di Lombardia 1999 e di due edizioni della Milano-Torino) e da Luca Musella, osteopata della Nazionale. A celebrare la loro presenza in città, oggi pomeriggio alle ore 18 presso la Galleria Berrino (via Cavour, 10) avverrà la firma della Piastrella del Muretto di Alassio a loro dedicata, che verrà posta accanto a quelle degli altri celebri personaggi che hanno lasciato negli anni il segno del loro passaggio in città, con la propria firma impressa sulle piastrelle del celebre monumento. Molti tra di loro i campioni dello sport: dal grandissimo Fausto Coppi ad Alberto Tomba, a Sara Simeoni, ai calciatori, ai piloti, ai Campioni del Mondo del 1982, immortalati con le loro firme nella piastrella che raffigura la maglia azzurra della Nazionale calcistica, anch'essa giunta ad Alassio in ritiro prima del grande appuntamento con i Mondiali.

Tra i nomi dello sport impressi sul Muretto anche quello della campionessa olimpica di vela Roberta Zucchinetti - otto volte campionessa italiana, quattro volte campionessa europea, un argento e un bronzo ai campionati del mondo - oggi Presidente del Consiglio Comunale di Alassio e consigliere con incarico allo Sport.

E' lei - in sinergia con tutta l'Amministrazione Comunale e con il Comitato Locale del Turismo – ad aver fortemente sostenuto la presenza ad Alassio della Nazionale di Mountain Bike, e interverrà stasera ad accogliere gli atleti per il rito della firma alla Galleria Berrino insieme al Sindaco di Alassio Marco Melgrati e al Vice Sindaco con delega al Turismo Angelo Galtieri.

"Siamo entusiasti e soddisfatti - dichiara Roberta Zucchinetti - della presenza del team della nazionale di Mountain Bike ad Alassio, che ha scelto la nostra città per il proprio ritiro per il secondo anno consecutivo, per di più in un'occasione così importante come la vigilia delle Olimpiadi di Parigi. Questa presenza ad Alassio, frutto dell'impegno del nostro Assessorato allo Sport e della possibilità di investire in questa iniziativa così importante una parte dei ricavati della Tassa di Soggiorno, è il risultato della profonda sinergia tra la nostra Amministrazione e le varie realtà che operano sul territorio, a partire dal Comitato Locale del Turismo, consce del valore che la presenza della Nazionale può apportare in termini di immagine e di promozione ad Alassio. Una città che per natura, clima e grazie alle infrastrutture realizzate nel corso degli anni è il luogo ideale per ogni tipo di sport, in ogni stagione”.