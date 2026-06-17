Mondiale, il Genoa si gode Ostigard: esordio e gol per il difensore norvegese

Svetta più in alto di tutti e segna la rete del momentaneo 3-1 della Norvegia sull’Iraq: è arrivato così il primo gol in un Mondiale per il difensore rossoblu Leo Ostigard, che coincide anche con il primo nella competizione di un giocatore che milita in serie A. Non poteva esserci esordio migliore per lui e la sua Norvegia trascinata dal solito Haaland.

Grande soddisfazione per tutto l’ambiente rossoblu che vede i due suoi difensori centrali protagonisti in questo Mondiale: venerdì tornerà in campo Vasquez con il suo Messico contro la Corea del Sud, mentre Ostigard dovrà aspettare martedì 23 giugno contro il Senegal.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.